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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«حلول إيمانية» .. هل جرّبت هذا «الأثر» لذهاب الأرق

«حلول إيمانية» .. هل جرّبت هذا «الأثر» لذهاب الأرق
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تواصل- فريق التحرير

تحثّ الشريعة الإسلامية على الاعتناء بالجسد والاهتمام بالمظهر اللائق بالمسلم وكل ما يصلح بدنه.

وفي السياق أيضا تحث على ضرورة ارتباط  روح هذا الجسد بخالقها، فكما أن هناك أمورا طبية يجب مراعاتها كذلك هناك آداب وحلول إيمانية لراحة هذا الجسد.

حول هذا المعنى نبه الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام، عن أهمية الذكر لذهاب الأرق عند النوم.

وأضاف الشيخ الخثلان على حسابه في تويتر : ” فائدة تهم من يعاني من الأرق عند النوم .. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا ، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل”.

كما وجه أيضا أحد المتابعين سؤالا للشيخ الخثلان قائلا :” هل يجوز إني ما أقصد بذكر الله إلا أن يجعلني الشيطان أنام”.

وجاء رد الشيخ الخثلان : ” لو جعلت النية التقرب إلى الله مع نية جلب النوم فلا بأس”.

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