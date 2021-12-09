ماذا تعرف عن «السكري الكاذب» وأشهر أعراضه؟

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قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن السكري الكاذب عبارة عن حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول وغالبًا ما يشعر بالعطش.

وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن السكري الكاذب، يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم بإدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعال.

وأضافت سعود الطبية أن من أعراض السكري الكاذب ما يلي:

1- العطش الشديد

2- إخراج كميات كبيرة من البول