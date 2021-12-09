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مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» في جمرك الملك فهد.. 5 شروط للاشتراك

مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» في جمرك الملك فهد.. 5 شروط للاشتراك
هيئة الذكاة والضريبة والجمارك
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع منوعة” في جمرك جسر الملك فهد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن شروط الاشتراك في المزاد تشمل التالي:

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2– البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة، وأيضا إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على كامل قيمة اليبع.

4– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.

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