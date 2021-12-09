هل يمكن تغيير رقم الجوال في «أبشر» من خارج المملكة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في المنصة من خارج المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب أبشر في “تويتر”، ردا على مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير رقم جواله من خارج البلاد.

وقالت منصة أبشر: “لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة”.

كما يلزم حضور صاحب الحساب شخصيًا لأحد أجهزة الخدمة الذاتية أو بزيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.