جثة تفحّمت.. مقتل وإصابة 19 في حريق مقر «النهضة»

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، بيانا كشفت فيه عن حصيلة الحريق الهائل الذي شب في مقر حركة النهضة بالعاصمة.

وقالت الوزارة إن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه على إثر تلقي إشعار على الساعة 14:24 بنشوب حريق بمقر حزب حركة النهضة بجهة مونبليزير بالعاصمة، تمّ في الحين إعلام قاعات العمليّات بالدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والمصالح الأمنيّة المختلفة لإجراء كلّ ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحرّي أمني.

كما تم تكليف المدير العام للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بالتنقل على عين المكان والإشراف على عمليّات النجدة والإنقاذ.

أضاف البيان: “تفيد المعطيات الأوليّة أنّه تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب المذكور الذي تمّ التّعريف بهوّيته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كعون استقبال”.

وبحسب الوزارة أفادت التحريات أنه تمّت السّيطرة على الحريق وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصابًا لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة.

وقالت الداخلية التونسية إن الأبحاث العدليّة جارية بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة تقصّيا للحقيقة وللوقوف على ملابسات الواقعة ومسؤوليّة كلّ طرف ولإنارة الرّأي العام.