لماذا تشعر بالحاجة الملحة للذهاب إلى الحمام فور شرب القهوة؟

تواصل- وكالات:

إحساس يشعر به الجميع فور تناوله كوب القهوة وهو شعوره المُلحّ بالذهاب إلى الحمام، فما تفسير تلك الحالة؟

كشفت دراسة أن شرب فنجان قهوة واحد في الصباح، وربما رشفتين فقط من هذا الفنجان، يدفعان بالإنسان إلى الإسراع إلى الحمام، خاصة وأن القهوة تحتوي على الكافيين الكافي لمنح الجسم القوة والنشاط والحيوية، غير أن القهوة من أكثر المشروبات التي تحفز الجهاز الهضمي وتحرك معها المعدة.

وحسب الدراسة التي نشرتها “سبوتنيك”، أكد الخبراء أن القهوة لها تأثير كبير وواضح على نشاط الأمعاء، وهي تحفز وتنشط الجهاز الهضمي للإنسان، خاصة وأن عنصر الكافيين المتوفر في القهوة عامل مسبب لحركة الأمعاء.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة الأمعاء ترسل بدورها، وعلى الفور، رسالة أو إشارة إلى القولون بضرورة التبرز والتبول أيضا، لافتا إلى أن عنصر الكافيين يقوم بعملية استرخاء لعضلات القولون في جسم الإنسان، وهو ما يجعله يشعر بوجوب الذهاب إلى الحمام.