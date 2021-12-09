الحياة الفطرية: غرامات مخالفات الصيد تصل 100 ألف ريال في هذه الحالات

تواصل- فريق التحرير:

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من استخدام أي وسيلة صيد محظورة، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة تستوجب الغرامة.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن هذه المخالفات تستوجب غرامات تختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في عملية الصيد.

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن أقل الغرامات تصل لـ 10 آلاف ريال حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة.

بينما تبلغ قيمة أعلى غرامة 100 ألف ريال في حال استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش الشوزن والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والأشراك.