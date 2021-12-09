إجازة الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لأعمار 16 و 17 عاما بالولايات المتحدة

تواصل- فريق التحرير

في تطور جديد لأجل القضاء على متحور أوميكرون، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع ترخيص الجرعة معززة من لقاح فايزر – بيونتيك، لتشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.

وأضافت أن إجازة القاح يكون بعد ستة أشهر على الأقل من التطعيم الأساسي.

يأتي ذلك بعد بيانات أولية من إصدار شركتي فايزر وبيونتيك تشير إلى أن الجرعة المعززة من لقاحمها المضاد لفيروس كورونا، توفر مستويات عالية من الحماية ضد أوميكرون.

وكانت النتائج قد أظهرت أن الجرعة المعززة تحارب المتحور الجديد بمستويات مماثلة للحماية البالغة 95٪ التي توفرها جرعتي اللقاح.

ومن المنتظر أن يبدأ منح الجرعة الثالثة لمن تجاوزوا الـ 16 عاما في أميركا، فور موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على ذلك.