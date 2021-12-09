الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إجازة الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لأعمار 16 و 17 عاما بالولايات المتحدة

إجازة الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لأعمار 16 و 17 عاما بالولايات المتحدة
لقاح فايزر
0

تواصل- فريق التحرير

في تطور جديد لأجل القضاء على متحور أوميكرون، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع ترخيص الجرعة معززة من لقاح فايزر – بيونتيك، لتشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.

وأضافت أن إجازة القاح يكون بعد ستة أشهر على الأقل من التطعيم الأساسي.

يأتي ذلك بعد بيانات أولية من إصدار شركتي فايزر وبيونتيك تشير إلى أن الجرعة المعززة من لقاحمها المضاد لفيروس كورونا، توفر مستويات عالية من الحماية ضد أوميكرون.

وكانت النتائج قد أظهرت أن الجرعة المعززة تحارب المتحور الجديد بمستويات مماثلة للحماية البالغة 95٪ التي توفرها جرعتي اللقاح.

ومن المنتظر أن يبدأ منح الجرعة الثالثة لمن تجاوزوا الـ 16 عاما في أميركا، فور موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على ذلك.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» و72 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» و72 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

أول دولة عربية خارج الخليج تعلن تسجيل إصابات بـ«أوميكرون»

أول دولة عربية خارج الخليج تعلن تسجيل إصابات بـ«أوميكرون»

أمريكا تتصدر.. أكثر 10 دول سجلت وفيات بكورونا

أمريكا تتصدر.. أكثر 10 دول سجلت وفيات بكورونا

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن “أوميكرون” ومتحور “دلتا”

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن “أوميكرون” ومتحور “دلتا”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>