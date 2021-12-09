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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيه من “الأرصاد” لأهالي منطقة الرياض.. موجة غبار تعيق الرؤية الأفقية

تنبيه من “الأرصاد” لأهالي منطقة الرياض.. موجة غبار تعيق الرؤية الأفقية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض، وتتمثل الحالة في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تعيق الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تشمل كل من “الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح”.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة الرياض ستستمر حتى الساعة 23:55 من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله.

 

 

 

 

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