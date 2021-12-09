الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد نهاية فترة التمديد لمدة سنتين.. تعميم بانتهاء أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية

بعد نهاية فترة التمديد لمدة سنتين.. تعميم بانتهاء أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية
0

تواصل- فريق التحرير

علمت “تواصل” من مصادر مطلعة صدور تعميم من الأمانة العامة للمجالس البلدية بانتهاء فترة التمديد للمجالس البلدية التي استمرت في دورتها الثالثة 6 سنوات بناء على قرار المقام السامي بالتمديد لها لمدة سنتين بعد انقضاء مدة الدور الاعتيادية وقدرها أربع سنوات في نهاية عام 2019.
وجاء التعميم متضمنا شكر الأمين العام لأعضاء ورؤساء المجالس على ما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود تطويرية لتحسين الخدمات البلدية، وإيصال صوت المواطنين للجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للمجالس البلدية بدأت من عام 2006 وحتى عام 2011، بينما بدأت الدورة الثانية في بداية عام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وبدأت الدورة الثالثة للمجالس البلدية من عام 2016 إلى عام 2021، حيث امتدت هي الآخرى 6 سنوات.
ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وعدد الأعضاء 3159 منهم 2106 عضو منتخبين يشكلون ثلثي أعضاء المجالس البلدية أي ما نسبته 70٪ من الأعضاء، وهناك 1053 عضو معينين من قبل وزير الشؤون القروية والبلدية نسبتهم من المجالس البلدية الثلث أي حوالي 30٪ من الأعضاء.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>