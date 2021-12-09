بعد نهاية فترة التمديد لمدة سنتين.. تعميم بانتهاء أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية

تواصل- فريق التحرير

علمت “تواصل” من مصادر مطلعة صدور تعميم من الأمانة العامة للمجالس البلدية بانتهاء فترة التمديد للمجالس البلدية التي استمرت في دورتها الثالثة 6 سنوات بناء على قرار المقام السامي بالتمديد لها لمدة سنتين بعد انقضاء مدة الدور الاعتيادية وقدرها أربع سنوات في نهاية عام 2019.

وجاء التعميم متضمنا شكر الأمين العام لأعضاء ورؤساء المجالس على ما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود تطويرية لتحسين الخدمات البلدية، وإيصال صوت المواطنين للجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للمجالس البلدية بدأت من عام 2006 وحتى عام 2011، بينما بدأت الدورة الثانية في بداية عام 2012 وحتى نهاية عام 2015، وبدأت الدورة الثالثة للمجالس البلدية من عام 2016 إلى عام 2021، حيث امتدت هي الآخرى 6 سنوات.

ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وعدد الأعضاء 3159 منهم 2106 عضو منتخبين يشكلون ثلثي أعضاء المجالس البلدية أي ما نسبته 70٪ من الأعضاء، وهناك 1053 عضو معينين من قبل وزير الشؤون القروية والبلدية نسبتهم من المجالس البلدية الثلث أي حوالي 30٪ من الأعضاء.