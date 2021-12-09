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هل يشترط الحصول على رخصة قيادة لتسجيل المركبة؟

هل يشترط الحصول على رخصة قيادة لتسجيل المركبة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لـ”المرور”، ردا على سؤال مغرد قال فيه ” هل الحصول على رخصه شرط لشراء سيارة جديدة؟”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شروط وضوابط تفويض الغير لقيادة المركبات.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

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