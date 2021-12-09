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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الصحة» تعلن موعد بدء التقديم في برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»

«الصحة» تعلن موعد بدء التقديم في برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»
وزارة الصحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية بمنشآت الوزارة أو خارجها للبرامج المنفذة في هيئة التخصصات الصحية والجامعات في المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١م، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

 

 

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