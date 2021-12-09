«الصحة» تعلن موعد بدء التقديم في برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»

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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية بمنشآت الوزارة أو خارجها للبرامج المنفذة في هيئة التخصصات الصحية والجامعات في المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١م، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).