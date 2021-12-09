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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وصية من الشيخ السديس للدارسين والباحثين.. ماذا قال؟

وصية من الشيخ السديس للدارسين والباحثين.. ماذا قال؟
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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تواصل- فريق التحرير:

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الباحثين والدارسين لإبراز جهود المملكة في تحقيق الرقابة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الشيخ السديس أن المملكة حققت قفزات نوعية في مكافحة الفساد توجب على كافة الباحثين والدارسين إبراز الجهود الجادة التي تقوم بها مختلف الجهات واللجان وتعزيز دورها وفرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر كل التسهيلات للباحثين والدارسين للاستفادة من أعمالهم في توضيح آثار ومخاطر الفساد على الجانب العلمي أو المجتمعي.

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