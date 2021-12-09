وصية من الشيخ السديس للدارسين والباحثين.. ماذا قال؟

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أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الباحثين والدارسين لإبراز جهود المملكة في تحقيق الرقابة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الشيخ السديس أن المملكة حققت قفزات نوعية في مكافحة الفساد توجب على كافة الباحثين والدارسين إبراز الجهود الجادة التي تقوم بها مختلف الجهات واللجان وتعزيز دورها وفرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر كل التسهيلات للباحثين والدارسين للاستفادة من أعمالهم في توضيح آثار ومخاطر الفساد على الجانب العلمي أو المجتمعي.