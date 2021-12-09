متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن مجددًا ؟ البرنامج يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يوجد تاريخ محدد لاستئناف التسجيل في البرنامج في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطن استفسر بشأن موعد فتح التسجيل في البرنامج.

ورد البرنامج بقوله: “حياك الله، لا يوجد تاريخ محدد، علماً أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات التحقق من وصول الدعم المستحق لشهر ديسمبر الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من وصول الدعم بالتوجه إلى البوابة الرئيسية للبرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول عبر بوابة البرنامج

– تسجيل دخول

– الدفعات المالية

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر “ديسمبر” وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بمشيئة الله.