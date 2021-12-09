تسرق أموالك في ثوانٍ.. تحذير من عمليات احتيال على “أندرويد”

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التقنية من عمليات احتيال عبر هواتف “أندرويد” من خلال الرد على مكالمة هاتفية خاطئة قد يؤدي إلى استنزاف حسابات المستخدمين المصرفية.

عمليات الاحتيال تستهدف بالأساس الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، والتي يمكن أن تؤدي إلى سرقة معلومات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للضحايا إذا قاموا بالرد على مكالمة خاطئة.

ويُطلق على البرامج الخبيثة المخالفة وراء هذا التهديد اسم BRATA، وعثر عليها سابقا في تطبيقات خطيرة تمكنت من التسلل إلى متجر “غوغل بلاي”.

وتم اكتشاف أحدث إصدار من البرنامج الخبيث بواسطة باحثين من شركة Cleafy، الذين قالوا إنه قادر على تجاوز الغالبية العظمى من ماسحات مكافحة الفيروسات التي لم تُكتشف، حيث اكتُشف مؤخرا في إيطاليا، بعد العثور على البرنامج الضار سابقا في البرازيل فقط. ولكن الخبراء يحذرون من أنه قد ينتشر أكثر في أوروبا.

وتبدأ عملية الاحتيال بإرسال رسالة نصية قصيرة يُزعم أنها من البنك الذي تتعامل معه الضحية، والتي تحتوي على رابط إلى موقع ويب. يحاول النص إقناع المستلم بتنزيل تطبيق مزعوم لمكافحة البريد العشوائي.