الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرار عاجل من «الطيران المدني» بتعليق الرحلات مع هذه الدولة

قرار عاجل من «الطيران المدني» بتعليق الرحلات مع هذه الدولة
الطيران المدنى وظائف
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليمات عاجلة، بتعليق الرحلات الجوية إلى جمهورية نيجيريا.

وأصدرت الهيئة تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

ويستثنى من ذلك من قضى 14 يوما في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.

 

مواد ذات صلة

استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بعد تسريب مقطع فيديو

استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بعد تسريب مقطع فيديو

“يونيسف”: كورونا أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها

“يونيسف”: كورونا أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها

هبوط أسعار النفط.. خام “برنت” يًسجل 75.34 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام “برنت” يًسجل 75.34 دولار للبرميل

حرق العشرات بينهم أطفال ونساء في هجوم “قطاع طرق” على حافلة في هذه الدولة

حرق العشرات بينهم أطفال ونساء في هجوم “قطاع طرق” على حافلة في هذه الدولة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>