قرار عاجل من «الطيران المدني» بتعليق الرحلات مع هذه الدولة

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليمات عاجلة، بتعليق الرحلات الجوية إلى جمهورية نيجيريا.

وأصدرت الهيئة تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

ويستثنى من ذلك من قضى 14 يوما في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.