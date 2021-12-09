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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

شاهد.. نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس
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تواصل – وكالات:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نشوب حريق، وتصاعد أعمدة الدخان، في المقر المركزي لحركة النهضة في تونس.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، محاصرة الدخان الكثيف لعدد من الموظفين، الذين تواجدوا بمقر الحزب، محتميين بالشرفات في انتظار اجلائهم.

وأكدت وسائل إعلام تونسية، نشوب الحريق، في المقر المركزي للحركة في منطقة مونبليزير بالعاصمة.

فيما هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين، وفق إذاعة “موزاييك”.

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