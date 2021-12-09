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أول علاج لفيروس كورونا عن طريق الحقن

أول علاج لفيروس كورونا عن طريق الحقن
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تواصل – وكالات:

أعلنت الوكالة الوطنية للأدوية في الصين، أنها أعتمدت عقار محلي ضد فيروس كورونا، يستند على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وتتمسك الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ببروتين الفيروس وتقلل من قدرته على دخول الخلايا البشرية.

وأوضحت أنه تم تطوير العلاج الذي يعطى عن طريق الحقن، من قبل جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين، بعدما أظهرت التجارب السريرية أن العلاج يتيح خفض معدلات دخول المستشفى وخطر الوفاة لدى المرضى الضعفاء بنسبة 80 %، حسب” سكاي نيوز”.

كانت الصين، التي لا تسمح بأي لقاح أجنبي، أعلنت قبل أيام عن 83 إصابة جديدة، مؤكدة أنها تمتلك عدة لقاحات وطنية، تقل نسب فاعليتها عن تلك المصنعة في الخارج.

وسيطرت الصين، التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان، نهاية عام 2019، على الوباء، عن طريق اعتماد إجراءات غير مسبوقة، حيث فرضت الأغلاق داخليًا، وأحكمت مراقبة التنقلات والحدود.

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