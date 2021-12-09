«التحالف» يفجع «حسن نصرالله» بقتل أبرز المقربين منه

تواصل – فريق التحرير :

قتل الخبير العسكري والقيادي في حزب الله اللبناني وأحد أقرب العسكريين من حسن نصر الله؛ أكرم السيد، أمس في معارك جبهة أُم ريش جنوب مأرب.

وقد تم إخلاء جثته على متن سيارة إسعاف إلى منطقة الجوبه، قبل أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران وحزب الله في سرية تامة.

كانت معارك شرسة قد استمرت في جبهة مأرب خاضها الجيش اليمين بتغطية من طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن؛ أسفرت قتل عدد من عناصر الميليشيات وتدمير عدد من آلياتهم.

يذكر أن أكرم السيد البالغ من العمر (35) عام ، هو أقرب قادة الجناح العسكري في حزب الله اللبناني من حسن الله، وكان قد دخل اليمن في أغسطس 2017 ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين للحزب، وأرسل في 3 ديسمبر مع عدد من خبراء الحزب إلى جبهات جنوب مأرب قطاعات “دنه، الجوبه، ملعا” لقيادت العمليات وتنفيذ مخططات حزب الله بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة، واستهداف المدنيين الآمنين.

ويعد مقتل الإرهابي أكرم السيد ضربة موجعة نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيهها لميليشيات الحوثي ومن وراءهم.