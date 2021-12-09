بعد مقتل ذراع نصر الله باليمن وقيادي حوثي كبير.. اليمن يطالب لبنان بوقف تجاوزات مليشيا “حزب الله”

تواصل – فريق التحرير :

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، لبنان، بضرورة اتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخلات “حزب الله” في الشأن اليمني، وتورطه في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، واستغلال مقدرات ​الدولة اللبنانية​ لتقديم الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية، في الجوانب سياسيًا وإعلاميًا وماليًا وعسكريًا.

وأكد الإرياني​، في عدة تغريدات على حسابه على “تويتر” اليوم، أن الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا “​حزب الله​” اللبناني، أكرم السيد، قتل بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة ام ريش بمحافظة ​مأرب​”.

وأوضح أن أكرم السيد البالغ من العمر 35 عامًا، دخل اليمن في أغسطس 2017، ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين لمليشيات حزب الله، وأُرسل في 3 ديسمبر الجاري، مع عدد من خبراء الحزب، إلى جبهات جنوب مأرب، لقيادة العمليات وتنفيذ مخططات ​إيرانية.

وأشار الإرياني إلى أن الإرهابي قتل إلى جانب القيادي في مليشيا الحوثي المدعو أبو أشرف الأسدي و8 من عناصر المليشيا، وتم إخلاء جثته على متن سيارة إسعاف إلى منطقة الجوبه، قبل أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران و”حزب الله” وسط اجواء من السرية.

وجدد مطالبتة ​المجتمع الدولي​ و​الأمم المتحدة​ والدول دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ بإدانة هذا التدخل السافر، الذي يؤدي إلى استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

٥-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذا التدخل السافر الذي يقوض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، واستمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين، واتخاذ مواقف حازمة إزاءه، وتشديد العقوبات بحق قيادات ومليشيا حزب الله اللبنانيpic.twitter.com/VXbUojdGJt — معمر الإرياني (@ERYANIM)December 9, 2021

٤-نطالب الحكومة والشعب اللبناني الشقيق باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخل مليشيا حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها ومقدرات الدولة اللبنانية لتقديم الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية في الجوانب السياسية والاعلامية والمالية والعسكريةpic.twitter.com/RnZXqlIRpq — معمر الإرياني (@ERYANIM)December 9, 2021