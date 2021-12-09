الشارقة تقر نظام العمل الجديد: 4 أيام عمل و3 أيام عطلة

تواصل – فريق التحرير:
اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة الإمارتية، نظام العمل الجديد، بتوجيهات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقرر المجلس أن أيام العمل خلال الأسبوع ستكون 4 أيام، وذلك من الأثنين وحتى الخميس.
وأكد مجلس حكومة الشارقة، أن عطلة نهاية الأسبوع، سوف تكون 3 أيام، وذلك من الجمعة والسبت والأحد في عموم الإمارة.
ياتي هذا بعد يومين، من أعلان حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير من العام الجديد.