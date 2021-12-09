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شاهد.. بعد مقتل ذراع «نصر الله» باليمن هروب الميليشيات الحوثية من جبهات القتال

شاهد.. بعد مقتل ذراع «نصر الله» باليمن هروب الميليشيات الحوثية من جبهات القتال
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تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب المليشيات الحوثية من جبهات القتال أمام قوات الجيش اليمني والمقاومة جنوب مأرب.

وكشفت مصادر من الجيش اليمني، عن إفشال هجوم حوثي جنوب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

وقتل أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي منهم الخبير العسكري والقيادي في حزب الله اللبناني أكرم السيد، المدعو ابو أشرف الأسدي، الذراع الرئيس لحسن نصر الله، وجرح آخرين، أمس الأربعاء، بمعارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش تخوض معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

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