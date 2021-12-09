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بتداولات 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10938.88 نقطة

بتداولات 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10938.88 نقطة
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 52.92 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، والتطويرية الغذائية، وصدر، ونسيج، ومجموعة تداول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخواني، وسبكيم العالمية، وباعظيم، والعربية، وبتروكيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.59% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، والمراكز، وكيان السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والرجحي، وسابك، وشركة الإتصالات السعودية، الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 30.87 نقطة ليقفل عند مستوى 23594.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1505 صفقات.

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