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شاهد.. ولي العهد وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة

شاهد.. ولي العهد وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة
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تواصل – فريق التحرير:

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، بزيارة استاد لوسيل أحد ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وخلال الزيارة استمع سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر، إلى شرح عن أبرز ما يميز استاد لوسيل من هندسة معمارية وطاقة استيعابية، مع استخدام أحدث أنواع التقنية والمعايير العالمية في التصميم.

رافق سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر خلال الزيارة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين في البلدين.

 

 

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