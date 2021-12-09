تقنية الكترونية حديثة لحماية الهواتف الذكية من ارتفاع الحرارة

تواصل – وكالات:

تم مؤخرًا الكشفت عن تقنية جديدة، تحمي الهواتف الذكية، من ارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام المطول، قد لا يتجاوز سعرها 59.99 دولارًا.

وقالت شركة صناعة الإلكترونيات Razer””عبر مواقعها: إن القطعة الإلكترونية الجديدة، عبارة عن مروحة تبريد صغيرة، هدفها منع ارتفاع حرارة الهواتف، أثناء الاستعمال المطول لها أو أثناء تشغيل الألعاب على تلك الأجهزة، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت الشركة أن المروحة الجديدة، بسبع شفرات بلاستيكية صغيرة تؤمن 6400 دورة في الدقيقة، وأن هذه الشفرات تم تصميمها لتصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء دورانها.

وأكدت أن المروحة تعمل على تأمين إضاءة مميزة، كما يمكن التحكم بألوان الإضاءة عبر برنامج خاص يصلها بالهاتف عبر البلوتوث.