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«التحالف» يقطع ذراع «حسن نصرالله» في اليمن بضربة قاصمة

«التحالف» يقطع ذراع «حسن نصرالله» في اليمن بضربة قاصمة
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تواصل – فريق التحرير :

تأكد مقتل الخبير العسكري والقيادي في حزب الله اللبناني أكرم السيد، المدعو ابو أشرف الأسدي، أمس في معارك جبهة أُم ريش جنوب مأرب.

وذكر الوزير اليمني معمر الإرياني في تغريدة له أنه تم إخلاء جثته على متن سيارة إسعاف إلى منطقة الجوبه، قبل أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة، حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران وحزب الله في سرية تامة.

كانت معارك شرسة قد استمرت في جبهة مأرب خاضها الجيش اليمين بتغطية من طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن؛ أسفرت قتل عدد من عناصر الميليشيات وتدمير عدد من آلياتهم.

يذكر أن أكرم السيد البالغ من العمر (35) عام ، ويوصف بأنه قيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني، ومن الشخصيات المقربة من حسن نصر الله، ويعتبر خبيرًا عسكريًا في الحزب.

دخل أكرم اليمن في أغسطس 2017 ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين للحزب، وأرسل في 3 ديسمبر مع عدد من خبراء الحزب إلى جبهات جنوب مأرب قطاعات “دنه، الجوبه، ملعا” لقيادت العمليات وتنفيذ مخططات حزب الله بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة، واستهداف المدنيين الآمنين.

كانت صحيفة تواصل قد نشرت خبر مقتله مع مجموعة من رفاقه في هذا الخبر:

https://twasul.info/1727050/

 

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