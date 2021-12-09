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“القحطاني”: جولة سمو ولي العهد مهمة جدًا لدول مجلس التعاون الخليجي

“القحطاني”: جولة سمو ولي العهد مهمة جدًا لدول مجلس التعاون الخليجي
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي د. مفلح القحطاني: إن جولة سمو ولي العهد وزيارته، لدول مجلس التعاون مهمة جدًا في هذا التوقيت.

وأضاف أن القيادة بالمملكة ركزت في الفترات السابقة على تطوير الشأن الداخلي، والآن بدأ الاهتمام بالإقليم، حيث أن جولة سمو ولي العهد تعطي مؤشرًا على أهمية الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الأخطار التي تهدد الجميع واحدة، والاهتمامات المشتركة واحدة، مما يحتم ضرورة التعاون، والعمل على تفعيل عناصر القوة التي تتمتع بها دول الخليج.

وأوضح في مداخلة مع قناة”السعودية”، أن الجولة تسبق الاجتماع الأعلى، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن توحيد الرؤى والجهود وطرح الأفكار على القادة قبل اجتماعهم، لها أهمية كبرى في توحيد الراي واتخاذ القرارات الصائبة، والحاسمة، مسيرة دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية، كان نقاط مهمة خلال الجولة، وأن الاتفاقيات التي أبرمت، والمصالح المشتركة التي تم بحثها، تعطي مؤشرات أن هناك دفعة قوية لمسيرة الأشقاء، إلى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية، وتأكيد عمق العلاقات الاجتماعية، ومحاولة توحيد الرؤى في الشأن السياسي، في ظل زيادة التهديدات التي تواجهها دول مجلس التعاون، مؤكدًا أن الجولة كانت حاسمة في نتائجها، وأن  ردود الفعل المجتمعية سواء بالداخل أو بالخارج كانت مرحبة وداعمة لها بشكل واسع.

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