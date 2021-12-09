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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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رسميًا.. انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بالعراق وبدء انسحابها

رسميًا.. انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بالعراق وبدء انسحابها
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تواصل – وكالات :

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على تويتر، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة، بحسب سبوتنيك.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا يوم الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.

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