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بالشارقة.. إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية

بالشارقة.. إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية
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تواصل – فريق التحرير

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدّة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، والذي سيتخذ من معهد الشارقة للتراث مقراً له، بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر “بيت الحكمة” بالشارقة، حيث وقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين- مؤسس جمعية الناشرين الإماراتيين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة « كلمات»، وسعادة سالم خالد القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى “اليونسكو”.

وبموجب الاتفاقية، يختص المركز في بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي، وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية، وتعزيز القدرات المؤسسية لحماية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية، مع تعزيز مقاصد وأهداف اتفاقية عام 2003 في المنطقة، ورفع مستوى مشاركة المجتمعات والمجموعات والأفراد في حماية التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وضمان احترامه في الدول العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي.

يذكر أن الشارقة تحتضن أيضًا المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة) الذي أسسه المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) التابع لمنظمة “اليونسكو” بالاشتراك مع حكومة إمارة الشارقة عام 2011.

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