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“فاوتشي” يفاجئ المحصنين ضد كورونا بهذا التصريح

“فاوتشي” يفاجئ المحصنين ضد كورونا بهذا التصريح
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تواصل – وكالات:

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: إن الأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، ربما يتم تغيير التعريف الرسمي لهم.

وأضاف فاوتشي أن تعريف الملقحين بالكامل، ربما يشمل فقط من تلقوا فقط الجرعات المعززة، نتيجة تفشي المحتور الجديد “أوميكرون”، وأن الأمر مسألة وقت لا أكثر، حسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وأكد طبيب البيت الأبيض، أن الجرعات الإضافية، ستكون مطلوبة للأشخاص الذين جرى تلقيحهم في الماضي، للمحافظة على حالة التطعيم بالكامل.

تصريحات فاوتشي جائت في وقت، سجلت فيه 20 ولاية أميركية، إصابات بالسلالة الجديدة “أوميكرون”، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يذكر أن “أوميكرون” الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، أثار موجة من القلق بسبب أعداد الطفرات الكبيرة الموجودة فيه، والتي تبين علميًا أنها تمنحه قدرة أكبر على الانتشار.

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