الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بجائزة قدرها 50 ألف ريال.. «الحج والعمرة» تطلق مسابقة لتصميم شعارها الجديد

بجائزة قدرها 50 ألف ريال.. «الحج والعمرة» تطلق مسابقة لتصميم شعارها الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، إطلاق مسابقة لتصميم شعار جديد للوزارة، ودعت الوزارة المصممين والمبدعين للمشاركة فيها.

وقالت الوزارة إنها تسعى لأن يأتي الشعار الجديد متسقًا مع رؤيتها ورسالتها في خدمة ضيوف الرحمن التي تهدف لتقديم تجربة آمنة وميسرة لهم لأداء مناسكهم، وتحقيق أعلى درجات الرضا.

واشترطت الوزارة أن يحتوي التصميم الجديد على شعار المملكة (السيفين والنخلة)، وأن يمثل رمزية الحج والعمرة، وأن يكون بسيطًا ولا يحتوي على عناصر معقدة.

وأوضحت أنه من ضمن المواصفات أن يكون بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس رؤية الوزارة ورسالتها، وأن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي.

وحددت الوزارة مبلغ 50 ألف ريال جائزة للشعار الفائز، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر الجاري.

الصورة

مواد ذات صلة

الطريق الرابط بين المملكة وعُمان منفذ للسياح وقاصدي الحرمين وداعم للحركة التجارية

الطريق الرابط بين المملكة وعُمان منفذ للسياح وقاصدي الحرمين وداعم للحركة التجارية

تشمل الحج والعمرة.. «الصحة»: تحديث تعريف حالة «محصن» للقادمين للمملكة

تشمل الحج والعمرة.. «الصحة»: تحديث تعريف حالة «محصن» للقادمين للمملكة

«الحج والعمرة» تدعو 473 متقدماً على وظائفها للمقابلات الشخصية

«الحج والعمرة» تدعو 473 متقدماً على وظائفها للمقابلات الشخصية

تعليمات جديدة من الحج والعمرة بشأن السلام على «النبي» ﷺ

تعليمات جديدة من الحج والعمرة بشأن السلام على «النبي» ﷺ

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة