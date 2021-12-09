بجائزة قدرها 50 ألف ريال.. «الحج والعمرة» تطلق مسابقة لتصميم شعارها الجديد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، إطلاق مسابقة لتصميم شعار جديد للوزارة، ودعت الوزارة المصممين والمبدعين للمشاركة فيها.

وقالت الوزارة إنها تسعى لأن يأتي الشعار الجديد متسقًا مع رؤيتها ورسالتها في خدمة ضيوف الرحمن التي تهدف لتقديم تجربة آمنة وميسرة لهم لأداء مناسكهم، وتحقيق أعلى درجات الرضا.

واشترطت الوزارة أن يحتوي التصميم الجديد على شعار المملكة (السيفين والنخلة)، وأن يمثل رمزية الحج والعمرة، وأن يكون بسيطًا ولا يحتوي على عناصر معقدة.

وأوضحت أنه من ضمن المواصفات أن يكون بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس رؤية الوزارة ورسالتها، وأن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي.

وحددت الوزارة مبلغ 50 ألف ريال جائزة للشعار الفائز، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر الجاري.