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أول رئيس عربي يستقبل “ميقاتي” بعد انفراج الأزمة مع المملكة

أول رئيس عربي يستقبل “ميقاتي” بعد انفراج الأزمة مع المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كانت مصر هي وجهة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في أول جولة، بعد انفراج الأزمة مع المملكة ودول الخليج العربية، حيث إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وجرى عرض العلاقات اللبنانية المصرية والوضع في المنطقة.

وصل ميقاتي الى القاهرة ظهر اليوم، وكان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، واستعرض الرئيسان ثلة من التشريفات مع مراسم الاستقبال الرسيمة، ثم انتقلا الى القاعة الحكومية في المطار، لإجراء بعض المباحثات بين البلدين، حسب، قناة “الجديد”.

وتشهد العلاقات بين المملكة ولبنان أجواءً إيجابية، بعد أن تم إزالة الشوائب القائمة، وعودة المياه لمجاريها، عقب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

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