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هاشتاق #المهندس_متعب_المطرد يتصدر الترند بعد وفاته دهسًا بالخرج

هاشتاق #المهندس_متعب_المطرد يتصدر الترند بعد وفاته دهسًا بالخرج
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #المهندس_متعب_المطرد، الترند على موقع تويتر في المملكة، اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي الخرج، على تقديم التعازي بوفاة نائب رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالخرج المهندس متعب المطرد ، الذي توفي دهسًا .

وسوف يصلى عليه غدًا الخميس بعد صلاة العصر في مسجد بن باز في الدلم .

وقال أحد أصدقائه في نعيه : ” توفي هذا المساء أخي وصديقي وحبيبي المهندس متعب المطرد في الدلم، أشهد بالله إنه كان رجلاً صالحًا نحسبه والله حسيبه، إنها فاجعة علينا وعلى كل من يعرفه، عظم الله أجرنا فيه.”

وأضاف : ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا ريان لمحزونون، أرجوكم، لا تنسوا حبيبي وصديقي من الدعاء له بالرحمه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لقد فُجعت بخبر موته دهساً هذا المساء في الدلم، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وتوالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للمهندس المطرد عبر الهاشتاق، وذكروا مناقبه وحسن تعامله مع أصدقائه وزملائه.

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