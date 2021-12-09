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المائدة اللبنانية تودع هذا النوع من الطعام بسبب ارتفاع الأسعار

المائدة اللبنانية تودع هذا النوع من الطعام بسبب ارتفاع الأسعار
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تواصل – وكالات:

يعاني المواطن اللبناني، يومًا بعد يوم، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لا يصدق، مع كل زيادة لسعر الدولار مقابل الليرة.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، اعتاد اللبنانيون، أن يكثروا من لقاءاتهم وجلساتهم الترفهية، حيث يتخلل هذه اللقاءات مائدة تتماشى مع الاجواء الشتوية، وغالبا ما يكون الطبق الأساسي، هو الجبنة بأنواعها المختلفة، حسب “لبنان24”.

ونظرًا لما يمر به البلد من ظروف اقتصادية صعبة، سيضطر الموطن اللبناني، أن يتخلى هذا العام، عن كثير من أنواع الجبنة، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل لا يصدق، حتى أن جلسة لأربعة أفراد يمكن أن تتخطى تكلفتها الـ 800 الف ليرة.

وفي الشهر الماضي، رفعت بعض المتاجر أسعار الألبان والأجبان لديها، حيث تم بيع كيلو جبنة الحلّوم بـ170 ألف ليرة، في حين أن كيلو اللبنة تخطى الـ120 ألف ليرة في بعض المتاجر.

يذكر أن لبنان يشهد، أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة، وموجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار، بعدت انخفض سعر الليرة في السوق السوداء أمام الدولار، إلى أدنى مستوى.

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