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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الصين تحذر 4 دول: عليكم دفع الثمن

الصين تحذر 4 دول: عليكم دفع الثمن
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تواصل – وكالات:

نددت الصين، الخميس، بقرار 4 دول هي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا أعلنت مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين في فبراير المقبل محذرة من انها “ستدفع الثمن”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحفيين إن تلك الدول التي سترسل رياضيين إلى الألعاب الأولمبية، لكن ليس مسؤولين رسميين، “ستدفع ثمن” قرارها، بحسب سكاي نيوز.

بعد الولايات المتحدة وأستراليا، أعلنت بريطانيا وكندا، الأربعاء، مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية للتنديد بتجاوزات حقوق الإنسان في الصين.

وأضاف وانغ أن “استخدام الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية ويصل إلى حد عزل نفسها. سيدفعون حتما ثمن هذه الخطوة السيئة”

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