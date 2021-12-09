الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نحو رؤية 2030 .. “هيئة المساحة” تُدشّن مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية

نحو رؤية 2030 .. “هيئة المساحة” تُدشّن مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية
0

تواصل – واس

دشّنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ اليوم, مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية؛ التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين, بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني وذلك بفندق الهيلتون بجدة.

وقدّم مالك المبادرة المهندس مصطفى بن عبدالقادر مكي شرحاً حول المبادرة التي تُعد حجر الأساس للمبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة, وذلك بجمع المعلومات الخاصة بمبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقطاع التعدين.

وأشار إلى أن مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعنى بطرح المعلومات الإقليمية الجيولوجية وإتاحتها للمستثمرين عن طريق الإنترنت باستعراض البيانات والاستفادة منها في مجالات الدراسات والأبحاث، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات التفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس رسمها، والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن بالمملكة.

وأضاف أن هذه المبادرة تقود لمعرفة معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات السطحية وعينات الحفر والآبار، وتحتوي قاعدة المعلومات على بيانات تفصيلية جيولوجية وتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد برنامج تدشين المبادرة مشاركة المتحدثين من المختصين في مجال المسح الجيولوجي عبر أوراق عمل تمحورت في نهضة المملكة وتطورها في قطاع التعدين والتنقيب، بكافة صوره وأشكاله.

مواد ذات صلة

«المملكة» تحقق أرقاماً قياسية في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء

«المملكة» تحقق أرقاماً قياسية في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء

«المساحة الجيولوجية» تكشف حقيقة وقوع هزة أرضية بالمنطقة الشرقية

«المساحة الجيولوجية» تكشف حقيقة وقوع هزة أرضية بالمنطقة الشرقية

كل ما تريد معرفته عن نظام «التخصيص».. المزايا والهدف من تطبيقه

كل ما تريد معرفته عن نظام «التخصيص».. المزايا والهدف من تطبيقه

«التحول الرقمي» توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

«التحول الرقمي» توافق على إستراتيجية التحول لوزارة الموارد البشرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة