نحو رؤية 2030 .. “هيئة المساحة” تُدشّن مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية

تواصل – واس

دشّنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ اليوم, مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية؛ التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين, بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني وذلك بفندق الهيلتون بجدة.

وقدّم مالك المبادرة المهندس مصطفى بن عبدالقادر مكي شرحاً حول المبادرة التي تُعد حجر الأساس للمبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة, وذلك بجمع المعلومات الخاصة بمبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقطاع التعدين.

وأشار إلى أن مبادرة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية تعنى بطرح المعلومات الإقليمية الجيولوجية وإتاحتها للمستثمرين عن طريق الإنترنت باستعراض البيانات والاستفادة منها في مجالات الدراسات والأبحاث، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات التفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس رسمها، والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن بالمملكة.

وأضاف أن هذه المبادرة تقود لمعرفة معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات السطحية وعينات الحفر والآبار، وتحتوي قاعدة المعلومات على بيانات تفصيلية جيولوجية وتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد برنامج تدشين المبادرة مشاركة المتحدثين من المختصين في مجال المسح الجيولوجي عبر أوراق عمل تمحورت في نهضة المملكة وتطورها في قطاع التعدين والتنقيب، بكافة صوره وأشكاله.