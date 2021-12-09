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25 ألف دولار تكلفة رفض لقاحات كورونا في هذه الدولة

25 ألف دولار تكلفة رفض لقاحات كورونا في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

أفادت تقارير إعلامية، أن حكومة سنغافورة قررت معاقبة رافضي الحصول على لقاحات فيروس كورونا، بأن تجعلهم يتحملون تكاليف علاجهم في حالة الإصابة بالفيروس دون أي مشاركة من الدولة.

وأوضحت أن العقوبة سيتم تطبيقها بقانون يشمل جميع الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات، الذين يمكن أن يدخلوا المستشفيات بعد 8 ديسمبر، مؤكدة أنه من يرفض اللقاح، سيتحمل نحو 25 ألف دولار، وفقا لهذا القانون، حسب “سبوتنيك”.

وأكدت وزارة الصحة، أن تكلفة رعاية مريض كورونا داخل وحدة عناية مركزة، تصل إلى 25 ألف دولار، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية أقل من 12 عاما أو أولئك الذين لا يجب عليهم الحصول على التطعيمات لأسباب صحية، لن يشملهم القرار.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط، من اعلان ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه لا يجب فرض التطعيمات ضد فيروس كورونا إجباريا تحت أي ظرف، مؤكدة أن هناك طرق قانونية أخرى، يمكن اتباعها لمعاقبة من يرفضون اللقاح كالغرامات المالية مثلًا.

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