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العواصف تجتاح مدينة الإسكندرية بمصر وتخلف انهيارات

العواصف تجتاح مدينة الإسكندرية بمصر وتخلف انهيارات
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تواصل – فريق التحرير:

اجتاحت عواصف البحر المتوسط الشاتية، مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، على مدار يومين.

أوضحت الأجهزة المصرية المختصة، أن المدينة شهدت رياح شديدة السرعة، ووصلت سرعتها من 60 لـ70 كيلو متر في الساعة،وهو ما يعرف بـ “نوة قاسم”، مضيفة أن الأمواج ارتفعت إلى 5 أمتار، وضربت أسوار الكورنيش، وتساقطت المياه بكثافة على الطرقات، مما نتج عنه مشكلات مرورية.

وقد أدى الارتفاع الشديد لأمواج البحر مصحوبة بشدة الرياح إلى انهيارات في  أسوار الكورنيش وأعمدة الإنارة، كما هدمت الحواجز الخشبية للشواطئ.

وتم فصل التيار الكهربائي عن وسط المدينة، بعد سقوط أعمدة إنارة نتيجة العواصف، وقطع كابلات للكهرباء .

يذكر أن أجواء مناخية شاتية تضرب مصر منذ ثلاثة أيام تسببت في عواصف ترابة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

 

 

 

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    د.فاطمة اليحيا

    طيب غارفين حالتها ليش يبقى الطفل معها!