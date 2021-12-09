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الملياردير إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب لتجنب “نهاية العالم”

الملياردير إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب لتجنب “نهاية العالم”
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تواصل – وكالات:

دعا الملياردير الأمريكي من أصل جنوب إفريقي، إيلون ماسك، إلى زيادة الإنجاب لضمان استمرار البشرية، ”وإلا فسينتهي العالم“.

جاء تحذير ماسك، إثر توقعات بأن عدد سكان العالم سينخفض لأول مرة عام 2100، وأن ذلك سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة، بحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية، أن على ”الناس إنجاب المزيد من الأطفال من أجل ضمان بقاء الجنس البشري“.

وقال: ”لا يوجد عدد كاف من الناس للحفاظ على البشرية“، لافتا إلى التقارير التي أفادت بأن عدد سكان العالم سينخفض للمرة الأولى منذ قرون.

يذكر أن إيلون ماسك هو رجل أعمال كندي حاصل على الجنسية الأمريكية فيما أن أصوله من جنوب إفريقيا.

كان ماسك قد أثار الجدل منذ أيام بعد نشره تغريدات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر؛ طالب في أحدها عدم ترشح كبار السن لرئاسة الولايات المتحدة، وسخر في أخرى من الرؤساء التنفيذيين لتويتر.

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