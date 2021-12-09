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اشرب الشاي الأخضر يومًا لتتجنب الإصابة بأمراض خطيرة

اشرب الشاي الأخضر يومًا لتتجنب الإصابة بأمراض خطيرة
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تواصل – وكالات:

يعتبر الشاي الأخضر منذ مئات السنين، من أفضل المشروبات الصحية والمفيدة للجسم، ويستخدم في أماكن كثير حول العالم، في علاج العديد من المشكلات الصحية.

وتؤكد اختصاصية التغذية، تاتيانا إيفانيكوفا، أن شرب الشاي الأخضر بشكل يومي، يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، حسب”سبوتنيك”.

وأضافت أن الشاي الأخضر، له خصائص مهدئة، ويحمي الشخص من الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين “سي”.

وأشارت إلى أنه يجب تناول المشروب الفعال، بحذر مع حالات انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الأمعاء.

وإليك بعض الفوائد الأخرى للشاي الأخضر:

1- يسمح بامتصاص السموم

2- يكافح الشيخوخة

3- يعمل على تهدئة البشرة الحساسة

4 – إزاله الدهون الزائدة

5- يقي من مرض السكري

6-  يساعد في صحة القلب والدماغ

7- يعمل على زيادة مستويات الطاقة

8- يساعد في منع تكون حصوات الكلى

9- يساعد في الحماية من السرطان

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