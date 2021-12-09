” stc ” تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء.. طريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الإتصالات السعودية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة، بعدة مجالات لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية.
المؤهلات المطلوبة:-
1- البكالوريوس
2 – الماجستير
المسميات الوظيفية:-
1 – مصمم حلول تقنية معلومات الاتصال
2 – رئيس مهندسي تنفيذ البنية التحتية
3 – مصمم تطبيقات تقنية معلومات الاتصال
4 – مهندس تنفيذ البنية التحتية
5 – مشرف تصميم الهيكل التنظيمي
6 – مشرف الالتزام التنظيمي التجاري
7 – كبير محلل مدفوعات
8 – كبير أخصائي خدمات عمليات العملاء
9 – كبير أخصائيي تحليل أعمال اول
10 – مشرف تسويق
– مشرف اعلام
11 – أخصائي اعلام
طريقة التقديم :
التقديم من خلال الرابط التالي:-
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