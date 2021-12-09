” stc ” تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء.. طريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة، بعدة مجالات لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية.

المؤهلات المطلوبة:-

1- البكالوريوس

2 – الماجستير

المسميات الوظيفية:-

1 – مصمم حلول تقنية معلومات الاتصال

2 – رئيس مهندسي تنفيذ البنية التحتية

3 – مصمم تطبيقات تقنية معلومات الاتصال

4 – مهندس تنفيذ البنية التحتية

5 – مشرف تصميم الهيكل التنظيمي

6 – مشرف الالتزام التنظيمي التجاري

7 – كبير محلل مدفوعات

8 – كبير أخصائي خدمات عمليات العملاء

9 – كبير أخصائيي تحليل أعمال اول

10 – مشرف تسويق

– مشرف اعلام

11 – أخصائي اعلام

طريقة التقديم :

التقديم من خلال الرابط التالي:-

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