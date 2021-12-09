الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

” stc ” تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء.. طريقة التقديم

” stc ” تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء.. طريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة، بعدة مجالات لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية.

 

المؤهلات المطلوبة:-

1- البكالوريوس

2 – الماجستير

 

المسميات الوظيفية:-

1 – مصمم حلول تقنية معلومات الاتصال

2 – رئيس مهندسي تنفيذ البنية التحتية

3 – مصمم تطبيقات تقنية معلومات الاتصال

4 – مهندس تنفيذ البنية التحتية

5 – مشرف تصميم الهيكل التنظيمي

6 – مشرف الالتزام التنظيمي التجاري

7 – كبير محلل مدفوعات

8 – كبير أخصائي خدمات عمليات العملاء

9 – كبير أخصائيي تحليل أعمال اول

10 – مشرف تسويق

– مشرف اعلام

11 – أخصائي اعلام

 

 

طريقة التقديم :

التقديم من خلال الرابط التالي:-

(اضغط هنا)

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بفروع تطوير التعليم القابضة

وظائف شاغرة بفروع تطوير التعليم القابضة

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن

القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

وظائف شاغرة بشركة “أرامكو” للعمل في هذه المجالات

وظائف شاغرة بشركة “أرامكو” للعمل في هذه المجالات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>