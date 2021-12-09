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إمارة الرياض تحدد 8 مخالفات خاصة بالتشاليح تصل غرامتها إلى 9 آلاف ريال

إمارة الرياض تحدد 8 مخالفات خاصة بالتشاليح تصل غرامتها إلى 9 آلاف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إمارة منطقة الرياض، عن 8 مخالفات خاصة بمحلات التشاليح وبيع المركبات الملغى تسجيلها، تتراوح غراماتها بين 3 آلاف ريال في حدها الأدنى و9 آلاف ريال في حدها الأقصى، وذلك ضمن المنصة الوطنية للمخالفات.

وأوضحت بحسب “الوطن”، أنه من بين هذه المخالفات إدارة محل التشليح بواسطة شخص غير سعودي، وكذلك بيع أو شراء أجزاء المركبات دون تسجيلها في السجلات بنفس العقوبة.

وتضمنت مخالفات التشاليح، عدم الانتقال لموقع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها، وعدم التعاون أو تقديم المعلومات اللازمة للجان التفتيش المكلفة بموجب بيع المركبات الملغى تسجيلها.

كما شملت المخالفات عدم إلغاء تسجيل المركبة بعد بيعها أو عدم تسليم لوحاتها أو رخصة سيرها لإدارة المرور، وعدم إيجاد سجلات للبائع والمشتري، وفتح المحل قبل الحصول على الترخيص، ومزاولة بيع أو شراء المركبات دون الحصول على ترخيص.

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