أمريكا تتصدر.. أكثر 10 دول سجلت وفيات بكورونا

تواصل – وكالات:

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

ووفقا لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم أكثر من 267.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 5.2 مليون حالة، بحسب روسيا اليوم،.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 الف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.

أما المرتبة الثالثة فجاءت الهند بإجمالي وفيات 473.9 الف حالة، وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.

والمرتبة الرابعة كانت للمكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 3.9 مليون إصابة.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 الف وفاة، وإجمالي إصابات 9.7 مليون إصابة.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.4 الف وفاة، وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة،

واحتلت بريطانيا المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 146.4 وفاة، وإجمالي إصابات 10.6 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 4.2 مليون إصابة.

وجاء في المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.4 الف حالة، وإجمالي إصابات 5.1 مليون إصابة، تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة، وإجمالي إصابات 6.1 مليون إصابة.