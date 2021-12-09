استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بعد تسريب مقطع فيديو

تواصل – وكالات:

قالت مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، أليجرا ستراتون: إنها ستقدم استقالتها اليوم، معربة عن أسفها للشعب، في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتأتي استقالة أليجرا ستراتون، بعد انتشار فيديو ظهرت فيه، رفقة عدد من كبار المسؤولين، خلال حفل بمناسبة عيد الميلاد، في مقر الحكومة العام الماضي، وهي تضحك وتمزح، في وقت منع فيه عشرات الملايين، من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا، من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد، وقت أن كانت الفعاليات الاجتماعية فيه محظورة، ضمن الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا.

وعقب تسريب الفيديو، سارعت ستراتون، والتي كانت تتولى وقتذاك، منصب السكرتيرة الإعلامية لرئيس الوزراء، إلى الاستقالة، وفق” روسيا اليوم”.

وقالت ستراتون، دامعة ، في تصريحات صحفية: “أتفهم غضب الناس.. أنا آسفة حقًا، لكم جميعا..وللذين فقدوا أحباءهم، والذين تحملوا الوحدة التي لا تطاق.. واليوم سأقدم استقالتي لرئيس الوزراء”.

فيما دوجلاس روس، زعيم حزب المحافظين، ريس الوزراء إلى الاستقالة، إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد، في مقر الحكومة العام الماضي، وانتهك القيود المفروضة للحد من وباء كورونا.