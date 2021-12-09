سمو ولي العهد يزور البحرين.. والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه

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أعلن الديوان الملكي في مملكة البحرين أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مملكة البحرين اليوم الخميس، في زيارة رسمية.

يجري خلالها ولي العهد مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتناول العلاقات الأخوية التاريخية والوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة الى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

ورحب الديوان الملكي بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيا له طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.

تأتي زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين ولقاؤه أخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تأكيدًا على الأهمية التاريخية التي تأسست عليها العلاقة بين البلدين.

وقد وصف البيان العلاقات بين البلدين بالأخوية ، وقد توجت بمشروع الجسر الرابط بين البلدين منذ عقود مضت، والذي حقق تعزيزًا للعلاقات الأخوية على كل المسارات الاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت دلالة واضحة للمواقف الموحدة بين الدولتين واصطفافهما في جميع المواقف.

يذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يقوم بزيارة خليجية بدأت الاثنين يزور خلالها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الروابط الأخوية ومناقشة القضايا الإقليمية والعربية والدولية.