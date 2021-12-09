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“يونيسف”: كورونا أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها

“يونيسف”: كورونا أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها
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تواصل – وكالات :

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) – في تقرير صدر لها اليوم – أن جائحة كورونا هي أسوأ أزمة تشهدها المنظمة في تاريخها على مدار 75 عاما.

وأضافت المنظمة إن الجائحة باتت تتحدى عقودًا من التقدم المتحقق لمجابهة التحديات الرئيسية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الفقر والتعليم والتغذية والصحة العقلية.

وأكدت المديرة التنفيذية هنرييتا فور في تصريحات لها أن التأثير الواسع النطاق لكورونا لا يزال يتعمق، ويزيد من الفقر، ويرسخ عدم المساواة ويهدد حقوق الأطفال، في حين أن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع، أو هم خارج التعليم، أو يتعرضون للإيذاء، أو يعيشون في فقر، أو يجبرون على الزواج، يشهد ارتفاعًا؛ فإن عدد الأطفال الذين يحصلون على الرعاية الصحية واللقاحات والغذاء الكافي والخدمات الأساسية في انخفاض. وفي حين أننا في عام ينبغي أن نتطلع فيه إلى الأمام؛ نعود إلى الوراء”.

ذكر التقرير الذي نشرته الألمانية أن هناك 100 مليون طفل إضافي يعيشون الآن في فقر متعدد الأبعاد بسبب الجائحة، بزيادة قدرها 10% منذ عام 2019 .

ولم يحظ أكثر من 23 مليون طفل في عام 2020 بفرصة تلقي اللقاحات الأساسية، بزيادة قدرها 4 ملايين طفل تقريبا عن عام 2019، وهو الرقم الأعلى منذ 11 عاما.

وقالت فور: “في عصر الجائحة العالمية والصراعات المتنامية وتفاقم تغير المناخ، لم يكن نهج الطفل أولًا أكثر أهمية مما هو عليه اليوم”.

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