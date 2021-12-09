بسبب أوميكرون.. تشديد القيود مجددًا في بريطانيا ومطالب بالعمل عن بعد

تواصل – وكالات :

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون سكان إنجلترا بالعمل مرة أخرى من المنازل، وفرض تصاريح الفيروس لدخول النوادي الليلية والفعاليات الكبيرة.

كان قد أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء، عن تشديد القيود لوقف انتشار متحور أوميكرون.

وقال جونسون الوقت قد حان لفرض إجراءات وصفها بأنها أشد صرامة للحد من زيادة دخول المستشفيات وإنقاص حالات الوفيات.

وتابع في مؤتمر صحافي “بات من الواضح بشكل متزايد أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من متحور دلتا في جميع أنحاء العالم، والأكثر إثارة للقلق هو أن هناك دليلًا يوضح أن تضاعف الإصابات بأوميكرون يحدث ما بين يومين إلى ثلاث.

وأضاف أنه تم تأكيد 568 حالة إصابة بمتحور أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و”العدد الحقيقي سيكون بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير”.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أنه بدءًا من الاثنين القادم سيتعين على المواطنين العمل من المنازل إذا أمكن. وبدءا من الجمعة، سيجري توسيع نطاق المتطلبات القانونية لوضع الكمامات داخل معظم الأماكن العامة في إنجلترا. سيكون بدءًا من الأسبوع المقبل حمل تصريح كوفيد-19 الذي يوضح تلقي الشخص جرعتين من اللقاح إلزاميا لدخول الأماكن المكتظة.

جاء ذلك في وقت يواجه فيه جونسون وحكومته ضغوطًا كبيرةً لتفسير تقارير عن قيام موظفي مقر الحكومة في “داونينغ ستريت” حفلًا بمناسبة عيد الميلاد، في انتهاك لقواعد الفيروس في البلاد العام الماضي، فيما كان محظورًا على المواطنين أي تجمعات اجتماعية.

كان جونسون قد أمر بإجراء تحقيق وقال إنه “غاضب” بشأن الوضع.

وأثار خبر هذا الاحتفال غضب الكثيرين البريطانين..