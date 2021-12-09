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في المتناول.. منتج مثالي على الفطور لعلاج ارتفاع ضغط الدم

في المتناول.. منتج مثالي على الفطور لعلاج ارتفاع ضغط الدم
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تواصل – وكالات:

يساعد تناول الزبادي، على الافطار بشكل يومي، على تخفيض مستوى الضغط، لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستمر لضغط الدم.

وأكدت درسة حديثة، العلاقة بين احتواء النظام الغذائي على الزبادي وضغط الدم وعوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأثبتت الدراسة، أن الشخص الذي يتناول الزبادي يوميًا بانتظام، يقل مستوى ضغط الدم عنده أقل بـ 7 نقاط مقارنة بغيره، وأن تناول الزبادي، يساعد على تحسن الحالة الصحية، لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن منتجات الألبان وخاصة الزبادي، قادرة على تخفيض مستوى ضغط الدم، لاحتوئها على عدد من العناصر المغذية، التي تساهم في تنظيم مستوى ضغط الدم، بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

كما يحتوي الزبادي، على بكتيريا قادرة على إنتاج البروتينات، التي بدورها تؤثر في مستوى ضغط الدم.

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