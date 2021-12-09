أمير منطقة مكة يسلم مواطنين صكوك عقاراتهم بحضور محافظ «عقارات الدولة»

تواصل- واس:

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واستمع سموّه إلى شرح من محافظ الهيئة عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكلة من 6 قطاعات حكومية هي: وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة)، وتعمل اللجان على دراسة طلبات تملّك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

وتعمل الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهةٍ، على استكمال النواقص ومطابقة المعلومات، إضافةً إلى استعراض مراحل دراسة الطلبات، ودور المنصة الرقمية إحكام في استقبال الطلبات لتسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعة ما جرى حيالها رقمياً. من جانبه، قدَم بافقيه شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تحظى به الهيئة في أعمالها وبرامجها، منوهاً بالتعاون القائم بين إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة عقارات الدولة في سبيل إنجاز الأعمال.