من الخميس إلى الأحد.. “الأرصاد” تتوقع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة انخفاض ملموس في درجات الحرارة على عدد من المناطق خلال الأيام القادمة.
وأوضحت الأرصاد، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل وتبوك.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد : “يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم الخميس من ٥ إلى ١٠ درجات مئوية بينما تصل من ٣ إلى ٦ درجات مئوية فجر يوم الجمعة”.
وتابع المركز “من المتوقع أيضا أن يمتد انخفاض درجات الحرارة إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم الجمعة من ٨ إلى ١١ درجات مئوية بينما تصل درجات الحرارة من ٦ إلى ٩ درجات مئوية فجر يومي السبت والأحد”.
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بمشيئة الله انخفاض ملموس في درجات#الحرارةعلى مناطق#الجوف#الحدود_الشمالية#حائل#تبوكويتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم غدًا#الخميسمن(٥-١٠) °م بينما تصل من (٣-٦) °م فجر يوم#الجمعة.#الأرصاد_مهمة_في_حياتناpic.twitter.com/uENx9JZpB2
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)December 8, 2021