من الخميس إلى الأحد.. “الأرصاد” تتوقع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة انخفاض ملموس في درجات ‎الحرارة على عدد من المناطق خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الأرصاد، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق ‎الجوف ‎الحدود الشمالية، حائل وتبوك.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد : “يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم ‎الخميس من ٥ إلى ١٠ درجات مئوية بينما تصل من ٣ إلى ٦ درجات مئوية فجر يوم ‎الجمعة”.

وتابع المركز “من المتوقع أيضا أن يمتد انخفاض درجات ‎الحرارة إلى مناطق ‎القصيم، ‎الرياض ‎والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم ‎الجمعة من ٨ إلى ١١ درجات مئوية بينما تصل درجات الحرارة من ٦ إلى ٩ درجات مئوية فجر يومي ‎السبت والأحد”.